Ученые из ХМАО на основе нефти создали бальзам от псориаза

Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Специалисты Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера, Сургутского клинического кожно-венерологического диспансера участвуют в клинических исследованиях бальзама «Югралан». Это новая разработка учёных Научно-аналитического центра рационального недропользования имени В.И. Шпильмана.

Исследования проводятся на базе Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии только на взрослых пациентах. Бальзам можно использовать для лечения псориаза, атопического и себорейного дерматитов. Об этом в соцсетях заявляет директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

- «Югралан» - это водонефтяная эмульсия на основе нефти, добываемой в Югре, аналогичной нафталановой нефти Азербайджана. Подобные средства давно применяются в дерматологии благодаря своим противовоспалительным и смягчающим свойствам, - рассказывает Роман Паськов.

Первый этап исследования уже завершён. У части пациентов стала меньше гиперемия, снизилась сухость и стянутость кожи, при этом побочных реакций и обострений не отмечается.

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