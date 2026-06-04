Фото: Ларисы Белоцерковцевой

Президент Центра охраны материнства и детства Сургута Лариса Белоцерковцева поделилась замечательной статистикой. Всего за сутки в Югре родилось рекордное количество малышей. Так, со 2 на 3 июня на свет в Центре появились 32 крохи.

- Это абсолютный рекорд 2026 года! Красивую дату 02.06.2026 выбрали для своего появления на свет 20 мальчиков и 12 девочек. Предыдущий рекорд этого года держался с 17 марта, когда родился 31 малыш (19 мальчиков и 12 девочек). В эти сутки 11 югорских семей стали многодетными, – добавляет Лариса Белоцерковцева.

Первым 2 июня на свет появился мальчик массой 3330 граммов. он родился в 01:20. Завершил сутки тоже мальчик весом 4100 граммов. Он родился в 23:45.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Это не рис: Охотники ХМАО предупреждают жителей о зараженной дичи