С начала года 4,4 тысячи семей из Югры оформили пособие при рождении ребенка

Фото: Соцфонд ХМАО-Югры

С начала 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре пособие при рождении ребенка оформили 4,4 тысячи семей. Об этом сообщает Отделение Социального Фонда России в ХМАО-Югре. В целом, в регионе существуют различные меры поддержки для семей с детьми как федерального, так и регионального уровней.

Так, Единое пособие могут оформить будущие мамы и семьи с невысокими доходами с детьми до 17 лет. С начала года в Югре это пособие получили 1 тысяча беременных женщин, а также более 55 тысяч детей. Материнский семейный капитал в этом году оформили 2,4 тысячи югорских семей.

Соцфонд отмечает, что цифровизация максимально упростила процесс получения многих мер поддержки. Их назначают проактивно, без необходимости посещения отделения.

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