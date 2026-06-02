Дорожный оператор Югры будет платить сотрудницам 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей

Югра вновь вошла в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по оценке ситуации с социальным сиротством. Новый рейтинг президенту Владимиру Путину накануне представила федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова Белова. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

Глава региона подчеркнул, что бюджет Югры сохраняет социальную направленность: на 2026-2028 годы на социальные нужды предусмотрено 67% расходной части, что позволяет в полном объеме выполнить все социальные обязательства. При этом важную роль играет активное привлечение внебюджетных средств – предприятия региона все активнее включаются в поддержку семей с детьми.

Крупнейший дорожный оператор Югры – АО ГК «Северавтодор» – ввел корпоративный демографический капитал. Сотрудницы компании при рождении третьего и последующих детей будут получать единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Выплата не облагается НДФЛ и страховыми взносами. В День защиты детей, 1 июня, первый сертификат вручили Наталье Петровой, в семье которой родилась долгожданная дочка.

– Считаю решение компании «Северавтодор» ярким примером ответственного отношения бизнеса к сотрудникам и их семьям. Когда компании вкладываются в благополучие людей, это напрямую влияет на качество жизни и устойчивое развитие региона, – подчеркнул Руслан Кухарук.