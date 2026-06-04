Авиакомпания «РусЛайн» на сутки перенесла авиарейсы в Нижневартовск

Скрин с сайта аэропорта Нижневартовска

Авиакомпания «РусЛайн» задерживает рейсы между Нижневартовском, Екатеринбургом и Томском без объяснения причин. Вылеты и прилеты перенесены на сутки. В аэропорту Нижневартовска отметили, что решение об отмене и переносе вылетов приняла именно авиакомпания.

Согласно онлайн-табло аэропорта Нижневартовска, рейс 7R 815 из Екатеринбурга должен был прибыть утром 4 июня в 05:50. Теперь его прибытие ожидается только завтра, 5 июня, в 05:55.

Рейс 7R 816 из Томска должен был сесть в столице Самотлора 4 июня в 09:15. Теперь его ожидают 5 июня в 09:55. Соответственно перенесены обратные вылеты по данным направлениям также на сутки.

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