Бельчонок пьет молочко. Фото: «База авиационной и наземной охраны лесов»

Чудесная история спасения произошла в Югре во время тушения лесного пожара №4 в зоне Советского авиаотделения. В выгоревшем лесу спасатели обнаружили бельчонка, который, увы, остался без дома и без мамы – огонь прошел по лесу быстро и жестоко, не оставляя ничего на своем пути. Как тут оставить малыша на верную гибель?

Малыша накормили и уложили спать. Фото: «База авиационной и наземной охраны лесов»

Пожарные забрали бельчонка с собой, купили ему молочную смесь для вскармливания и отнесли домой, чтобы обеспечить уход, тепло и кормления.

– Сейчас у него есть все необходимое – заботливые руки наших коллег, теплое место и специальная молочная смесь. Лесные пожарные Советского авиаотделения делают все, чтобы он окреп, набрался сил и однажды смог вернуться в свой родной лес, – рассказали «КП-Югра» в пресс-службе «Базы авиационной и наземной охраны лесов».

Бельчонка спасли во время бушующего в Югре пожара. Фото: «База авиационной и наземной охраны лесов»

Эта небольшая история – лишь одно из тысяч последствий, к которым приводит неосторожное обращение с огнем. За каждым спасенным бельчонком стоят гектары пострадавшего от огня леса. Вспоминая ее, помните, насколько важно беречь лес. А сами спасатели Авиалесоохраны не только борются с огнём, но и стараются спасти тех, кто оказался беззащитен перед стихией.

