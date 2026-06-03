Жительница Нефтеюганска прописала в своей квартире 13 мигрантов и получила крупный штраф

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Нефтеюганский районный суд вынес приговор в отношении 29-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, югорчанка в 2025 году в своей квартире фиктивно прописала 13 граждан ближнего зарубежья. Мигранты жили совсем по другому адресу. В отношении гостеприимной югорчанки дознавателем было возбуждено сразу восемь уголовных дел.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Все мигранты лишились прописки и покинули территорию Российской Федерации.