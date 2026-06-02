Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 12:30

Фирму из Нижневартовска обязали вычистить захламленный лесной участок

Захламленный лесной участок обязали вычистить фирму из Нижневартовска
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Нижневартовский районный суд обязал фирму из Нижневартовска ликвидировать несанкционированную свалку на землях лесного фонда.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, на участках земель лесного фонда оказались десятки автомобильных покрышек, металлолом, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, каски и хлам. Мусор создает угрозу пожарной и санитарной безопасности в лесах. Выяснилось, что один из трех загрязненных земельных участков самовольно заняло ООО, которое и образовало свалку.

В отношении оставшихся свалок, лица, незаконно использующие земли лесного фонда не установлены. по этой причине суд возложил обязанность по ликвидации несанкционированных свалок на Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры.