Фирму из Нижневартовска обязали вычистить захламленный лесной участок

Нижневартовский районный суд обязал фирму из Нижневартовска ликвидировать несанкционированную свалку на землях лесного фонда.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, на участках земель лесного фонда оказались десятки автомобильных покрышек, металлолом, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, каски и хлам. Мусор создает угрозу пожарной и санитарной безопасности в лесах. Выяснилось, что один из трех загрязненных земельных участков самовольно заняло ООО, которое и образовало свалку.

В отношении оставшихся свалок, лица, незаконно использующие земли лесного фонда не установлены. по этой причине суд возложил обязанность по ликвидации несанкционированных свалок на Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры.