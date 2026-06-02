Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2026 12:21

За 800 граммов наркотика кондинцу грозит 20 лет тюрьмы

20 лет тюрьмы грозит кондинцу за 800 граммов наркотиков
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В суд Кондинского района ХМАО-Югры направлено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По данным прокуратуры ХМАО-Югре, в октябре 2025 года югорчанин купил у неустановленного лица синтетические наркотики, которые намеревался сбыть наркоманам через «тайники-закладки». Мужчину задержали полицейские. Из незаконного оборота изъято более 800 граммов наркотиков.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.