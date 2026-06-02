За 800 граммов наркотика кондинцу грозит 20 лет тюрьмы

В суд Кондинского района ХМАО-Югры направлено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По данным прокуратуры ХМАО-Югре, в октябре 2025 года югорчанин купил у неустановленного лица синтетические наркотики, которые намеревался сбыть наркоманам через «тайники-закладки». Мужчину задержали полицейские. Из незаконного оборота изъято более 800 граммов наркотиков.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.