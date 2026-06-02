НовостиОбщество2 июня 2026 10:28

Мать из Югры хотела взыскать алименты на 4 детей по четверть от прожиточного минимума на каждого, но суд решил по другому

Югорчанка через суд взыскала алименты на 4 детей с отца
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Жительница Сургутского района обратилась в суд, чтобы взыскать с отца их четверых детей алименты на содержание. Она просила 1/4 доли величины прожиточного минимума для каждого из детей. Это чуть больше пяти тысяч рублей на одного ребенка.

Суд запросил сведения о доходах ответчика. Оказалось, что папаша официально трудоустроен и очень хорошо зарабатывает, тогда суд пришел к выводу, что заявленный истцом размер алиментов не отвечает интересам детей в полной мере. Он отказал о взыскании алиментов в размере 1/4 прожиточного минимума на каждого ребенка.

Суд взыскал с отца четверых детей алименты ежемесячно в размере половины всех видов заработка и иного дохода до достижения детьми совершеннолетия.