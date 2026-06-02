Братьям из Нефтеюганска спустя 11 лет после преступлений вынесли приговоры

Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух родных братьев, которые 11 лет скрывались от следствия.

По данным «Судов Югры», в 2012–2013 годах два родных брата организовали банду и совершили серию разбойных нападений на магазины в Пыть-Яхе и Нефтеюганске. Помимо этого, они покупали, хранили, перевозили и носили огнестрельное оружие. В розыск преступников объявили с февраля 2013 года. Спустя 11 лет, 24 февраля 2024 года, они были задержаны полицией в Московской области.

Старший из братьев за три эпизода разбоя, покупку и хранение оружия получил 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Младший из за разбой и незаконные действия с оружием получил 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.