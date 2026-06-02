У жителя Югры отняли KIA Optima за пьянку

Житель Октябрьского района ранее уже был осужден за пьянку. Но вновь сел пьяным за руль.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя городского поселка Приобье. Мужчина признан виновным управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и уже был судим за это преступление.

Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью,

связанной с управлением транспортными средствами.

Его автомобиль марки «KIA Optima», которым управлял осужденный,

конфискован и обращен в доход государства.