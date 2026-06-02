Пьяный житель Нижневартовска на электросамокате попал в ДТП

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Сильно пьяный водитель электросамоката спровоцировал аварию в Нижневартовске. Виновник ДТП угодил под колеса автомобиля 1 июня.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 12:42 на улице Омская 43-летний водитель электросамоката AD3090 при пересечении проезжей части не пропустил автомобиль Hyundai, которым управлял 55-летний мужчина. Водитель электросамоката получил травмы. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Зафиксировано 0,845 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. За данное нарушение ему грозит штраф от 1000 до 1500 рублей.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Задержано 10 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 76 водителей.