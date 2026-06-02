Жительница Сургута лишилась автомобиля премиум-класса за нетрезвое вождение

В марте 2026 года ранее лишенная прав за нетрезвую езду жительница Сургута вновь села пьяной за руль автомобиля Audi A4, 2020 года выпуска. Так, сургутянка стала уголовницей. В суде дамочка вину признала и поддержала ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Тогда алколеди еще не знала, что получит суровый приговор.

По данным «Судов Югры», любительница «зеленого змия» и дорогих авто получила штраф в размере 250 000 с лишением прав на срок 2 года 6 месяцев. Принадлежащий ей автомобиль премиум-класса, стоимостью от 2 млн 700 тысяч рублей, конфискован и обращен в собственность государства.

Всего с начала года Сургутским городским судом рассмотрено 50 уголовных дел за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.