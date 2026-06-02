Летняя с дождями вернется в Югру к пятнице

Дожди и грозы будут в Югре до конца недели

Сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре пришли дожди с грозами. В ближайшие три дня дожди не прекратятся, но температура воздуха повысится. Ою этом сообщают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

Во вторник, 2 июня, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +21...+26 градусов, в отдельных районах до +14 градусов.

В среду, 3 июня, переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южной четверти ночью 5-10 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит +10...+15 градусов, местами до +4 градусов. Днем потеплеет до +21...+26 градусов, местами +13...+18 градусов.

В четверг, 4 июня, вновь переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до +8...+13 градусов, местами +2...+7 градусов. Днем потеплеет до +23...+28 градусов, в отдельных районах +16...+21 градусов.