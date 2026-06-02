На протоке Каюковская в Лангепасе едва не утонул мужчина

Происшествие на водном объекте зарегистрировано в воскресенье, 31 мая, в городе Лангепаса. На протоке перевернулась лодка и мужчина оказался в воде.

- Лангепасе на протоке Каюковская мужчина 1983 года рождения перевернулся на лодке. Пострадавший был спасён, в медицинской помощи не нуждался. Обстоятельства происшествия уточняются, - рассказали в МЧС России по ХМАО-Югре.

За неделю на водных объектах в Югре зарегистрировано 3 происшествия. Были спасены 2 человека, 1 из них ребенок. 27 мая в Кондинском районе в посёлке Междуреченский на реке Конда утонула девочка 2012 года рождения. Она нырнула с баржи и сильное течение унесло ее на глубину. Тело было обнаружено 1 июня в трех километрах ниже по течению реки Конда от места происшествия обнаружено тело ребенка. Проводятся следственные действия.

МЧС России напоминает:

- не оставляй детей у воды без присмотра;

- не игнорируй знак «Купание запрещено»;

- купайся только на оборудованных пляжах. Там дежурят спасатели;

не прыгай с обрыва;

- не заплывай за буйки и ограждения. Тебе может не хватить сил на обратный путь;

- не умеешь плавать - отдыхай на берегу.