Дожди, грозы и небольшое похолодание: погода в Югре 2 июня 2026 года

Во вторник, 2 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +21...+26 градусов, в отдельных районах до +14 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, западный 1-6 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +20...+22 градуса, вечером +14 градусов.

В Сургуте до обеда переменная облачность, после – пасмурно и сильный дождь. ветер юго-восточный, восточный, северо-восточный, западный 2-8 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем температура воздуха упадет +22 до +18 градусов, вечером +15 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, дождь с грозой. Ветер северо-восточный, восточный, юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +16...+17 градусов, вечером +15 градусов.

В Нефтеюганске до обеда переменная облачность, после пасмурно и дожди. Ветер южный, восточный, северо-восточный, западный 2-6 метров в секунду. Утром +20 градусов днем +20...+23 градуса, вечером +15 градусов.

В Когалыме до обеда переменная облачность, после – пасмурно и дожди. Ветер южный, восточный, юго-восточный, северный 2-8 метров в секунду. Утром на термометре +20 градусов, днем +17...+22 градуса, вечером +14 градусов.

В Нягани переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-8 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +21...+23 градуса, вечером +15 градусов.

В Мегионе до полудня переменная облачность, после пасмурно и сильные дожди. Ветер северо-восточный, юго-восточный, южный 3-9 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +16...+18 градусов, вечером +15 градусов.

В Радужном до обеда переменная облачность, после – пасмурно и дожди. Ветер восточный, юго-восточный, южный 2-9 метров в секунду. Утром +22 градуса. Днем +16...+21 градуса. Вечером +15 градусов.

В Лангепасе до обеда переменная облачность, после – пасмурно, сильные дожди, к ночи гроза. Ветер восточный, северо-восточный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +20 градусов. Днем +17...+21 градус. Вечером +15 градусов.

В Лянторе переменная облачность. К ночи возможен дождь. Ветер южный, северо-восточный, северный, западный 2-5 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +21..+24 градуса. Вечером +16 градусов.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, западный 2-6 метров в секунду. Утром +16 градусов. Днем +21...+23 градуса. Вечером +15 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-12 метров в секунду, к ночи утихнет. Сейчас +16 градусов. Днем +20 градусов, вечером +13 градусов.

В Пыть-Яхе до полудня переменная облачность, после – пасмурно и дожди. Ветер юго-восточный, северо-восточный, восточный, западный 2-7 метров в секунду. Утром +18 градусов, днем +18...+20 градусов, вечером +15 градусов.

В Югорске переменная облачность, к ночи небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 1-7 метров в секунду. Сейчас +15 градусов. Днем +20...+222 градуса. Вечером +15 градусов.

В Покачах пасмурно, после обеда дожди, к ночи дождь и туман. Ветер восточный, северо-восточный, юго-восточный 1-9 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +17...+22 градуса, вечером +15 градусов.

В Советском переменная облачность, к ночи небольшой дождь. Ветер юго-западный 1-7 метров в секунду. Сейчас +16 градусов. Днем +20...+22 градуса. Вечером +15 градусов.