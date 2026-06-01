В Югре на дне реки Конда спустя четыре дня обнаружено тело утонувшей девочки

Сегодня, 1 июня, спасатели обнаружили тело утонувшей 27 мая девочки на дне реки Конда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

- Тело ребенка было найдено в трех километрах ниже по течению. Проводятся следственные действия. МЧС России обращается к гражданам с настоятельной просьбой соблюдать правила безопасности на водных объектах, – сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО-Югре.

Напомним, трагедия произошла 27 мая в Кондинском районе в посёлке Междуреченский на реке Конда. Девочка 2012 года рождения вчетвером с друзьями без сопровождения взрослых пошла купаться. Она нырнула с баржи и, по словам очевидцев, утонула. Течение утянуло ее на глубину. Находившиеся рядом очевидцы попытались помочь ребенку, но спасти ее не удалось.