Конкурс «Лучший по профессии»: тюменские нефтепроводчики подвели итоги второго тура

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь».

Тюменские нефтепроводчики подвели итоги второго тура конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». В нем приняли участие победители первого тура, который ранее прошел во всех структурных подразделениях предприятия – всего 117 работников.

Соревнования состоялись на производственных объектах в Тюмени. Лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электрогазосварщики, охранники, водители грузового автомобиля и другие продемонстрировали свои практические навыки и знания, которые оценило экспертное жюри.

Члены жюри проверили теоретическую подготовку конкурсантов (знание нормативной документации, инструкций и регламентов по безопасности труда, технологических процессов) и практическую подготовку (в нее входит умение оперативно и в точной последовательности выполнять операции, соблюдение правил безопасности на производстве при выполнении должностных функций, владение профессиональными навыками и терминологией).

Победителям вручили награды генеральный директор Рустэм Исламов и главный инженер Максим Кононов. Обладатели первых мест представят предприятие в финале конкурса профмастерства «Лучший по профессии» среди дочерних организаций ПАО «Транснефть».

По словам Рустэма Исламова, в этом году 65 конкурсантов впервые участвуют в соревнованиях (что составляет 55% от всех участников 2-го этапа, остальные ранее уже выступали в трудовых состязаниях.

– Новички и мастера своего дела показали высокий уровень владения профессией. Приятно отметить, что в финальном этапе конкурса за все годы его проведения работники «Транснефть – Сибирь» заняли 116 призовых мест. По количеству первых мест наше Общество в лидерах среди дочерних предприятий компании. Наш многотысячный коллектив – это коллектив высококвалифицированных специалистов, умеющих работать в команде, где каждый профессионал в своем деле, – сказал генеральный директор АО Рустэм Исламов.

Отметим, что конкурс профессионального мастерства проводится с 2001 года в целях повышения мотивации к самосовершенствованию и профессиональному росту, обмена опытом, а также повышения престижа рабочих профессий.