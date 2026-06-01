В Югорске у пьяницы-водителя отобрали автомобиль и подарили 300 часов обязательных работ

В Югорске у пьяницы-водителя отобрали автомобиль, впаяв в «подарок» 300 часов работ

300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на два года получил житель Югорска, который признан виновным в преступлении по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, такой приговор вынес Югорский районный суд. Государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимого уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако в марте 2026 года он снова напился, сел за руль своего авто, после чего его поймали на улице сотрудники Госавтоинспекции.

Принадлежащий мужчине автомобиль «Рено Логан» конфисковали и обратили в доход государства. Однако пока приговор не вступил в законную силу.

