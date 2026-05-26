У водителя из Сургута за нетрезвую езду конфискован автомобиль

Сургутский городской суд осудил местного водителя, который не впервые садится пьяным за руль. Ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию, но выводов не сделал и вновь сел пьяным за руль. В этом раз в отношении злостного нарушителя возбудили уголовное дело.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, сургутянина вновь задержали нетрезвым за рулем авто в декабре 2025 года. Кроме того, в феврале того же года сургутянин дважды устраивал ссору в пекарне города и угрожал убить одну из работниц.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его автомобиль конфискован и обращен в доход государства.