В Урае работник предприятия украл на работе почти 275 литров бензина. Он заправлял им свою машину

В Урае водитель украл на работе 275 литров бензина, чтоб заправить свою машину

Лишение свободы на срок до двух лет грозит 56-летнему работнику предприятия Урая за кражу 274,84 литров бензина у себя на работе. Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, материальный ущерб, причиненный организации, достиг 15 535 рублей.

Заявление о незаконном присвоении топлива с использованием служебного положения подало руководство компании. В полиции установили, что мужчина с начала марта по конец апреля 2026 году похищал бензин, используя служебную заправочную карту, и заправлял им свой автомобиль. По результатам проверки против похитителя завели дело по статье «Кража».

Мужчина признался в краже, раскаялся и полностью возместил причиненный ущерб. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства преступления.

