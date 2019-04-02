СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-02T11:01:43+03:00

В Югре задержаны трое безработных мужчин за слив топлива с баков. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Мужчина продали его за сущие копейки

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Слили с баков грузовика дизтопливо и продали его за 500 рублей трое жителей Октябрьского района. Деньги они потратили на алкоголь.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Октябрьского района обратился 54-летний местный житель с заявлением о краже 100 литров дизельного топлива стоимостью порядка пяти тысяч рублей.

Полицейские установили троих подозреваемых. Ими оказались неработающие молодые люди, проживающие в поселке Октябрьское, ранее неоднократно судимые.

Находясь на территории бывшего рыболовецкого завода, мужчины решили похитить дизельное топливо из бака грузового автомобиля «Вольво» для дальнейшей реализации. Похищенное топливо злоумышленники впоследствии продали местному жителю поселка Октябрьское за 500 рублей. А на вырученные деньги приобрели спиртное.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU