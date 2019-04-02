2019-04-02T11:01:43+03:00
Происшествия

В Югре задержаны трое безработных мужчин за слив топлива с баков

Мужчина продали его за сущие копейки
Алена Кульмухаметова
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В Югре задержаны трое безработных мужчин за слив топлива с баков. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Югре задержаны трое безработных мужчин за слив топлива с баков. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Слили с баков грузовика дизтопливо и продали его за 500 рублей трое жителей Октябрьского района. Деньги они потратили на алкоголь.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Октябрьского района обратился 54-летний местный житель с заявлением о краже 100 литров дизельного топлива стоимостью порядка пяти тысяч рублей.

Полицейские установили троих подозреваемых. Ими оказались неработающие молодые люди, проживающие в поселке Октябрьское, ранее неоднократно судимые.

Находясь на территории бывшего рыболовецкого завода, мужчины решили похитить дизельное топливо из бака грузового автомобиля «Вольво» для дальнейшей реализации. Похищенное топливо злоумышленники впоследствии продали местному жителю поселка Октябрьское за 500 рублей. А на вырученные деньги приобрели спиртное.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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