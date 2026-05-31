В Ханты-Мансийске накануне, 31 мая 2026, сработала пожарная сигнализация в здании клинического противотуберкулезного диспансера по ул. Гагарина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, звонок на пульт диспетчера поступил в 06.08. Когда спасатели прибыли на место, они заметили дым с огнем в кабинете на втором этаже. В 06.46 пожарные локализовали горение, а в 06.51 полностью потушили на площади двух квадратных метров. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 39 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек и 9 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер экстренных служб «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 8-3467-39-77-77.

