В аэропорту Сургута сожгли более 140 килограммов свежих фруктов и ягод

С 1 по 28 мая в аэропорту Сургута изъяли более 140 килограммов свежих фруктов и ягод, привезенных пассажирами из других стран. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

- При досмотре ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджан выявлены гранаты, лимоны, рис, свежие и сушеные абрикосы, орехи, черешня и клубника, которые попадает под ограничения на ввоз, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге всю продукцию, а это более 140 килограммов, сожгли в спецпечи аэропорта.

Что касается пассажиров, привезших ягоды и фрукты, привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

