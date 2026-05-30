Вода может стать мутной: в Лангепасе произошла авария на магистральном водоводе

В Лангепасе произошла авария на магистральном водоводе. В связи с этим возможно ухудшение качества холодной воды, сообщили в городской администрации.

«На магистральном водоводе проводятся срочные ремонтные работы. Во время устранения порыва не исключено временное ухудшение качества холодной воды - она может стать мутной из-за поднятия взвесей и примесей», - говорится в сообщении.

Власти приносят жителям извинения за временные неудобства.

Напоминаем, что в Лангепасе со 2 по 11 июня отключат горячую воду, а холодную - прохлорируют. Это связано с плановыми ремонтными работами и гидравлическими испытаниями на теплосетях.

