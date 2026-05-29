В Нижневартовске состоялся экологический форум «Устойчивое развитие территорий: природа, бизнес, власть», инициированный «СибурТюменьГазом» и «Запсибтрансгазом». Площадка объединила представителей промышленных предприятий, органов власти, экологических ведомств, научного сообщества и бизнеса для обсуждения современных экологических решений, природоохранных инициатив и устойчивого развития регионов Западной Сибири. Форум прошёл при участии главы города Нижневартовска Дмитрия Кощенко, представителей Природнадзора Югры, Северо-Уральского управления Росприроднадзора, экологических экспертов, преподавателей Нижневартовского государственного университета и руководителей в области экологии крупнейших производственных компаний региона.

Ключевой темой встречи стало развитие экологически ответственного производства, цифровизация природоохранной деятельности и расширение взаимодействия между промышленностью, государством и обществом. В рамках деловой программы участники обсудили новые требования природоохранного законодательства, риск-ориентированный подход в экологическом контроле, применение искусственного интеллекта и цифровых сервисов в сфере природопользования, а также современные методы экологического мониторинга.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко подчеркнул значимость совместной работы бизнеса и власти для устойчивого развития региона: «Сегодня вопросы экологии и рационального использования природных ресурсов становятся частью стратегического развития территорий. Важно, что промышленные компании региона не ограничиваются производственными задачами, а активно участвуют в формировании экологической культуры, внедряют современные технологии и создают условия для устойчивого развития городов. Такие площадки помогают выстраивать открытый диалог и находить решения, которые важны и для экономики, и для жителей».

Генеральный директор «СибурТюменьГаза» Александр Олифиренко отметил, что устойчивое развитие невозможно без объединения усилий бизнеса, науки и государства: «Убеждён, что экологические задачи невозможно эффективно решать в одиночку. Государство формирует стратегические ориентиры и нормативную базу. Бизнес внедряет современные технологии, реализует инвестиционные проекты и обеспечивает практическое выполнение природоохранных мероприятий. Научное и экспертное сообщество предлагает новые подходы и решения. Только объединяя компетенции, опыт и ресурсы, мы можем достигать реальных результатов и обеспечивать долгосрочное экологическое благополучие региона».

В рамках форума представители Природнадзора Югры рассказали о новых подходах к экологическому контролю и требованиям к мероприятиям по снижению воздействия на окружающую среду в периоды неблагоприятных метеоусловий. Эксперты Росприроднадзора представили цифровые инструменты сопровождения контрольно-надзорной деятельности, включая мобильное приложение «Инспектор». Также участники обсудили развитие лесного комплекса «ЯГОМ», региональные экологические инициативы и практики взаимодействия бизнеса с городскими сообществами.

«Данный форум необходим прежде всего для консолидации усилий в решении вопросов охраны окружающей среды, поскольку, к сожалению, добиться значимых результатов единичными усилиями невозможно. Поэтому важно постоянно поддерживать диалог между властью, бизнесом и контрольно-надзорными органами. Все это должно способствовать тому, чтобы мы последовательно и эффективно двигались к достижению экологических целей, к решению общих вопросов, с которыми мы сталкиваемся», - отметил Фанис Кадров, начальник управления по природопользованию и экологии Администрация города Нижневартовск.

«Экологический форум стал важной площадкой для открытого и профессионального диалога. В рамках форума мы много говорили о цифровизации контрольно-надзорной деятельности, современных инструментах обработки экологических данных, а также о возможностях применения искусственного интеллекта в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Сегодня цифровые технологии становятся важным ресурсом для повышения точности мониторинга, оперативности принятия решений и эффективности природоохранных мероприятий. Уверен, что развитие партнерства между государством, бизнесом и экспертным сообществом, а также внедрение цифровых решений и технологий искусственного интеллекта будут играть все более важную роль в обеспечении экологической безопасности и устойчивом развитии регионов Западной Сибири», - подчеркнул Сергей Яворук, заместитель начальника Управления информационного и цифрового сопровождения Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского округа – Югры.

Проведение форума стало ещё одним шагом в укреплении взаимодействия между промышленными предприятиями, органами власти и экспертным сообществом. Такие инициативы помогают формировать современные подходы к экологической ответственности, развитию территорий и внедрению технологий устойчивого производства в регионах присутствия СИБУРа.