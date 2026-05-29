Водитель из Нефтеюганского района стал уголовником за поддельное свидетельство на перевозку опасных грузов

В ноябре 2025 года на 557 м километре автодороги «Тюмень - Ханты Мансийск» инспекторы ДПС остановили автомобиль автотопливозаправщик. 38-летний водитель спецтранспорта предъявил инспектору поддельное свидетельство, которое дает право на перевозку опасных грузов.

По данному факту сотрудниками полиции в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Выяснилось, что подделку водитель заказал через мессенджер за 7 тысяч рублей.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде трёх месяцев ограничения свободы.