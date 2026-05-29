В ХМАО задержана бородатая банда, которая вымогала 6 млн рублей у предпринимателя

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска при УМВД по ХМАО-Югре пресекли вымогательство 6 миллионов рублей у 28-летнего местного предпринимателя. Бойцы Росгвардии в Ханты-Мансийске задержали троих безработных бородатых местных жителей. Лидером группировки стал неоднократно судимый 30-летний мужчина. Двое его сообщников 1987 и 1998 годов рождения ранее не попадали в поле зрения силовиков.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, преступники пошли на дело в интересах знакомого коммерсанта, у которого ранее с потерпевшим была совместная клининговая компания. Предприниматели тогда на развитие бизнеса получили кредит в банке. Дело не пошло, предприятие закрылось, каждый из предпринимателей закрывал свою часть долга в банке. С августа 2025 года банда начала шантажировать и угрожать по телефону второму бизнесмену, требуя, чтобы он отдал им всю сумму кредита, а именно 6 млн рублей. Бизнесмен не выдержал и обратился в полицию.

Злоумышленников задержали и заключили под стражу. По местам их проживания были обнаружены и изъяты телефоны, банковские карты, документы и прочие улики. Расследование продолжается.

Полицейские устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленников. Граждан, пострадавших от действий указанных лиц, полицейские Югры просят обратиться по телефонам: 8 (3467) 39-82-15, 39-82-16, 8-922-484-53-03.