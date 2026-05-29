Многодетный отец из Югры с позывным «Север» сбил 60 беспилотников ВСУ

Фото: департамент экономики Югры

Многодетный отец и сотрудник Департамента экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Денис Бобров на фронт ушёл добровольцем. Его решение было осознанным – у мужчины был опыт службы в 12-й отдельной бригаде специального назначения. За время службы в зоне специальной военной операции югорчанин прошел самые напряженные участки Донбасса, служил в мотострелковом полку, затем перешёл в 1-ю гвардейскую Славянскую мотострелковую бригаду, где командует сапёрным отделением. Он гордо носит позывной «Север».

Боец сбил 60 беспилотников ВСУ, за что награждён медалью «За мужество и доблесть в специальной военной операции».

- Небо в зоне СВО – это основная опасность. Самое главное – дойти до позиции и не попасть под удар дрона, – делится Денис Бобров.