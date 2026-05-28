В Пыть-Яхе начали строительство воскресной школы

Скрин с видео Сергея Елишева

На территории храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» в Пыть-Яхе 27 мая забили первую сваю для возведения будущей воскресной школы.

- Эта щедрая инициатива, являющаяся большим подарком городу от генерального директора ООО ЭКОТОН Ярослава Мельника, откроет двери в дом для молодого поколения, где будут познавать слово Божие, впитывать нравственные ориентиры и христианские традиции. Воскресная школа станет местом, где формируется будущий гражданин, патриот, – рассказал в социальных сетях глава Пыть-Яха Сергей Елишев.

Первую сваю будущей школы освятил благочинный Нефтеюганского благочиния протоиерей Николай Матвейчук. Всего в Югре воскресные школы посещают порядка 2700 человек.