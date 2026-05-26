Плановый ремонт высоковольтной подстанции завершен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания обеспечивает электроэнергией около восьми тысяч человек, а также 11 социальных объектов поселка Салым. Работы проводились без ограничения подачи энергоресурса потребителям.

Специалисты компании «Россети Тюмень» провели ревизию активной части силового трансформатора мощностью 6,3 МВА, затем заменили три высоковольтных ввода и установили новое оборудование: радиатор системы охлаждения, газоотборное устройство и запорную арматуру. Использованные в ремонте комплектующие – российского производства. Кроме того, с помощью дегазационной установки очищены 10 тонн трансформаторного масла, что повысило его диэлектрические свойства. Плановый ремонт на подстанции завершился успешными высоковольтными испытаниями. На проведение технических мероприятий системообразующая сетевая организация направила более 5 млн рублей.

Добавим, что компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса ХМАО-Югры.