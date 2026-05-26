В Нижневартовске временно перекрыли дорогу по улице Северной

Сегодня, 26 мая, подрядчик «Северавтодор» приступил к ремонту автомобильной дороги по улице Северной. Речь идет об участке от улицы Пермской до улицы Интернациональной. Строители демонтируют здесь бортовой камень, снимут старое асфальтовое покрытие. На время ремонта частично будет перекрыт проезд для любого транспорта.

- Данные работы будут производиться с частичным перекрытием движения в зоне производства работ. Просим учитывать данную информацию для планирования маршрутов движения, – пояснили в администрации Нижневартовска.

Напомним, в 2026 году в Нижневартовске отремонтируют три участка городских автомагистралей: на улицах Северной и Героев Самотлора, а также на путепроводе Восточного объезда. Общий объем финансирования дорожных работ в этом году меньше, чем в прошлом. В 2025 году отремонтировали около 9 километров, в всего около 2 километров.