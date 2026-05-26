Нефтяники помогают развивать спортивную инфраструктуру сельских поселений Нефтеюганского района

В Нефтеюганском районе продолжается модернизация спортивных объектов. Так, недавно завершился очередной этап реконструкции многофункционального спортивного комплекса в Куть-Яхе. Ежегодно объект принимает свыше 10 тысяч посетителей. Работы ведутся при поддержке «Салым Петролеум Девелопмент».

В рамках проекта были обновлены кровля и вспомогательные помещения. Выполненные работы обеспечили безопасные и комфортные условия для спортсменов и сотрудников, а также улучшили внешний вид и микроклимат залов.

Спортивный комплекс – центр притяжения жителей Куть-Яха и соседних населенных пунктов, играющий важную роль в спортивной жизни района. Здесь работают восемь спортивных секций, школа адаптивного спорта и физкультурно-оздоровительный реабилитационный центр.

Следующим шагом станет создание многоцелевой площадки. Этот проект признан победителем национального архитектурного конкурса «Благоустрой!» в номинации «Городские общественные пространства». Он включает в себя детскую площадку, воркаут-зону и современные общественные объекты для круглогодичного использования.

СПД реализует эти проекты в рамках комплексной программы социальных инвестиций. Она направлена на модернизацию и оснащение культурно-спортивных центров. Ранее в Салыме и Куть-Яхе обновили футбольные поля – теперь тренировки проходят на новом искусственном газоне, снижающем риск травм. Здесь также установили новые ворота и ограждение. Обновился и Салымский спортивный комплекс. Сюда привезли современное оборудование для подготовки лыжных трасс. Это позволит начинающим спортсменам не только эффективнее тренироваться, но и проводить соревнования по лыжным гонкам.

– Наша компания – давний партнер Нефтеюганского района в создании и совершенствовании комфортных и безопасных условий для занятий физической культурой и спортом, поддержания здорового образа жизни. Инвестиции в развитие спортивной инфраструктуры сельских поселений определенно дают положительный эффект: каждый год в районе отмечается рост числа спортсменов, особенно среди молодежи, – отметил заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам «Салым Петролеум Девелопмент» Михаил Дыков.

В свою очередь глава Нефтеюганского района Алла Бочко подчеркнула, что деятельность компании на территории выходит за рамки простого финансирования. Она выступает в роли партнера, который активно участвует в разработке и реализации проектов, направленных на улучшение жизни людей.