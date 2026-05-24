В Югре ожидается теплая погода с дождями: в Сургуте и Ханты-Мансийске до +12 градусов.

В городах Югры сегодня установится тёплая погода с небольшими колебаниями температуры. Утром почти везде будет около +4 градусов, днём температура поднимется до +7…+10, а к вечеру местами достигнет +12. Южный ветер будет умеренным или порывистым (до 11 м/с), в отдельных городах не исключены дожди вечером.

Прогноз по городам:

Ханты-Мансийск: утро пасмурное, +4 градуса, днём до +9, вечером до +12. Во второй половине дня возможны осадки, ветер южный с порывами до 11 м/с.

Сургут: утром +4, днём до +10, вечером до +12. Порывы южного ветра до 10 м/с, во второй половине дня возможен дождь.

Нижневартовск: чуть прохладнее — утром +4, днём до +7, вечером до +10. Ветер умеренный, с порывами до 9 м/с, осадков не ожидается.

Нефтеюганск: утром +4, днём до +8, вечером до +12. Ветер 3–10 м/с, во второй половине дня есть вероятность дождя.