В Сургуте горел аквакомплекс, из здания эвакуированы 86 человек

У аквакомплекса «Аквамарин» в Сургуте вечером 22 мая 2026 года горожане наблюдали скопление спецтехники. К зданию на улице Профсоюзов спешили пожарные машины и скорые. Очевидцы с тревогой наблюдали, как спасатели оперативно эвакуируют людей из здания, а в воздухе витала напряжённая догадка: говорят, что-то случилось в сауне.

И предположения подтвердились. Как выяснилось, очаг возгорания обнаружен на первом этаже в парильном помещении.

– В седьмом часу вечера поступило сообщение о задымлении в четырехэтажном банном комплексе «Аквамарин» в Сургуте. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту вызова. По прибытии наблюдалось плотное задымление, для проверки помещений и тушения были привлечены дополнительные силы. В работе задействованы звенья газодымозащитной службы. Пожар локализован на площади 10 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 19:13, – сообщили в ГУ МЧС России по Югре.

По оперативным данным, из здания эвакуированы 86 человек, в том числе 22 ребенка. Звеньями газодымозащитной службы в безопасную зону выведены 17 человек, из них 6 детей. Пострадавших нет. К тушению привлекались 30 человек личного состава и 9 единиц техники МЧС России. Причина устанавливается дознавателями ведомства.

Теперь за выяснением всех обстоятельств пристально следит прокуратура ХМАО Югры: надзорное ведомство намерено скрупулёзно проверить, насколько безукоризненно соблюдались нормы пожарной безопасности.

– По предварительным данным, 22 мая 2026 года в вечернее время произошло возгорание на первом этаже аквакомплекса «Аквамарин» г.Сургута. Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, – говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Ход и итоги расследования находятся на особом контроле — об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

