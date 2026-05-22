В Сургуте из горящего банного комплекса эвакуировали 86 человек

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Сообщение о возгорании в четырехэтажном банном комплексе «Аквамарин» на улице Профсоюзов в Сургуте поступило вечером 22 мая. На место немедленно выехали пожарные расчеты.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, пожар произошел около семи вечера. Огнеборцы вывели из задымленного помещения 17 человек, 6 из которых - дети. Всего из здания были эвакуированы 86 человек, в том числе 22 ребенка.

- По прибытии наблюдалось плотное задымление, для проверки помещений и тушения были привлечены дополнительные силы. В работе задействованы звенья газодымозащитной службы. Обошлось без пострадавших и погибших. Причину возгорания установят дознаватели, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Очаг возгорания выявили в парильной на первом этаже. Пожар оперативно локализовали на площади 10 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 19:13. К тушению привлекались 30 сотрудников МЧС и 9 единиц спецтехники.