В Сургуте заработал сервис по проверке даты отключения горячей воды

Сервис по проверке даты отключения горячей воды заработал на официальном сайте «Городских тепловых сетей» в городе Сургуте. На главной странице сайта предприятия www.surgutgts.ru функционирует онлайн-сервис, благодаря которому сургутяне могут оперативно получить информацию о сроках отключения горячей воды в своем доме.

Специально разработанная программа позволяет быстро и легко узнать, каким будет период отключения. Напоминаем, что плановое отключение горячей воды в Сургуте начнется 2 июня. Регламентные работы в межотопительный период продлятся до 16 августа включительно.

Технологические перерывы в работе энергоисточников необходимы теплоэнергетикам для проведения обязательных регламентных планово-профилактических работ. От полноты и качества реализации летней ремонтной кампании зависит уровень надежности оборудования, а также бесперебойная подача ресурса потребителям в предстоящую зиму.