В Нижневартовске пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП с 2 пострадавшими

Дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями и двумя пострадавшими спровоцировал ранним утром 21 мая пьяный водитель в Нижневартовске. После аварии он скрылся с места происшествия.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 06:36 35-летний водитель за рулем Kia врезался в попутно движущийся автомобиль Toyota, управлял которым 53-летний водитель. От удара машина виновника ДТП, слетела с дороги на парковку, где протаранила еще три автомобиля: Kia, Mercedes и Fengon.

В результате столкновения сам виновник происшествия и 50-летняя пассажирка Toyota получили травмы. После этого водитель сбежал с места происшествия, но был быстро вычислен полицейскими. Как оказалось, он был пьян: у виновника автоаварии зафиксировали 0,563 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 6 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, в том числе 2 ребенка. Задержано 17 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечен 41 водитель.