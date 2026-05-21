НовостиПроисшествия21 мая 2026 8:32

В Нижневартовске задержаны 7 членов ОПГ за мошенничество в сфере автострахованиявидео

Нина БАРИНОВА
Фото: скрин с видео СУ СК по ХМАО-Югре

Семь членов организованной преступной группы из Нижневартовска обвиняются в мошенничестве в сфере страхования. Они нанесли ущерб страховым компаниям на сумму более 2 млн рублей.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, с 2025 по 2026 год злоумышленники инсценировали, как минимум, 4 ДТП для получение страховых выплат. Несколько страховых компаний получили ущерб на сумму более 2 млн 300 тысяч рублей. Банда была задержана сотрудниками ФСБ и УМВД России по ХМАО-Югре при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по ХМАО-Югре.

Видео СУ СК по ХМАО-Югре

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По месту жительства обвиняемых проведены обыски, изъяты их автомобили и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Трое обвиняемых заключены под стражу. В отношении других суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий и подписка о невыезде.