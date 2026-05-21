На реке Вах в Нижневартовском районе с 22 мая установят понтонный мост

Фото: администрация Нижневартовского района

Администрация Нижневартовского района Югры предупреждает югорчан, что с 22 мая из-за большой воды на реке Вах 310 будет функционировать аппарельная переправа. Понтонный мост будет открыт с 5:00 до 22:00.

Напомним, что движение речных судов по социально значимым маршрутам в районе по рекам Обь и Вах возобновили с 16 мая по следующим направлениям: «Ларьяк – Охтеурская переправа»; «Покур – Старица Ватинской протоки»; «Нижневартовск – Вампугол»; «Нижневартовск – Былино – Соснина» и «Ларьяк – Белорусский».

Также были запущены автобусные маршруты: Нижневартовск – Охтеурская переправа и Покур – Нижневартовск.

В мэрии отметили, что несмотря на смещение прогнозируемых пиковых показателей уровня воды на июль, ситуация может измениться в любое время в связи с неустойчивым температурным режимом и возможными сбросами воды Новосибирской ГРЭС. В зоне риска подтопления остаются село Былино и деревня Вампугол, куда дополнительно завезены щебень, песок, бутилированная вода, необходимая подготовлена техника. Пункт временного размещения развернут в Зайцевой Речке.