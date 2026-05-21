В Лангепасе простятся с погибшим на СВО Александром Полуяновым

В ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Викторович Полуянов. Прощание с ним состоится во вторник, 26 мая, в городе Лангепасе.

С глубоким прискорбием сообщаем: при выполнении боевого задания, в ходе проведения СВО погиб любимый сын, брат, отец, муж, племянник,наш герой Полуянов Александр Викторович. Его храбрость и верность долгу будут вечно жить в наших сердцах. Просим всех, кто знал Александра, разделить с нами горечь утраты и прийти проститься с героем, – сообщают близкие бойца в тг-канале «Подслушано в Лангепасе».

Проводить в последний путь Александра можно в 10:00 в ритуальном зале. Отпевание начнется в 10:30 в храме в честь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». Захоронение с воинскими почестями состоится на городском кладбище.