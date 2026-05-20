Водителя из Нягани лишили прав на 5 лет и конфисковали автомобиль

Житель Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не раз катался пьяным за рулем «Нивы», которая зарегистрирована на его сожительницу. Первый раз мужчину просто оштрафовали и лишили права управления автомобилем на небольшой срок. Однако югорчанин продолжил пьяные покатушки и поплатился за это.

Сотрудники Госавтоинспекции повторно задержали нетрезвым за рулем все той же «Нивы» 50-летнего злостного нарушителя уже в марте 2026 года.

По данным «Судов Югры», ранее судимый водитель за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения приговорен к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и лишение прав на 4 года 10 месяцев 7 дней. «Нива», которая зарегистрирована на сожительницу, признана совместной собственностью и конфискована в пользу государства.