В Нижневартовске из горящего 16-этажного жилого дома эвакуируют жильцов

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В эти минуты в Нижневартовске полыхает квартира на 8 этаже в 16-этажном жилом доме №88 на улице 60 лет Октября в Нижневартовске. Огонь распространяется на 8, 9, 10 этажи. Дым и пламя видны далеко ото места пожара. В соцсетях люди делятся видео, где видно, что открытое пламя по диагонали перекинулось с окна 8 этажа на 9 и 10 этажи. Идет эвакуация жильцов и одновременно тушение.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

- В четвертом часу дня поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице 60 лет Октября. По предварительной информации, горение происходит на балконах 8 и 9 этажей. В настоящее время пожар локализован на площади 22 квадратных метра. Проводится эвакуация жильцов. Для проверки помещений и спасения людей работают 3 звена газодымозащитной службы, – поделились информацией о ЧП в МЧС России по ХМАО-Югре.

Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Сколько спасателей задействованы на ликвидации возгорания тоже не известно.