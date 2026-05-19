Суд отправил в СИЗО водителя, который насмерть сбил в Сургуте 10-летнего мальчика

Суд города Сургута заключил под стражу 54-летнего водителя автомобиля, по вине которого 17 мая на улице Крылова в ДТП погиб 10-летний мальчик. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В прокуратуре ХМАО-Югры напомнили, в тот день на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи 39-го микрорайона по улице Крылова водитель Chevrolet Cruze на большой скорости сбил 10-летнего мальчика. Ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель был задержан полицейскими. На момент ДТП он был трезв.

Сегодня суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля 2026 года.