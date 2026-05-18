В Сургуте задержан водитель, который насмерть сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе

Водителем Chevrolet Cruze, который насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе по улице Крылова вблизи 39 микрорайона в Сургуте, оказался 54-летний житель Югры. Мужчина задержан.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в момент жуткого ДТП водитель был трезв. В отношении него возбуждено уголовное дело. Появилось видео с места трагедии, которое произошло 17 мая днем. Видно, что ребенок идет от остановки к нерегулируемому пешеходному переходу. Перед ним останавливается внедорожник, чтобы пропустить мальчика. Внезапно ребенок побежал по переходу и в это время на огромной скорости его сбивает автомобиль. От удара мальчик пролетел несколько десятков метров и вылетел через две полосы. Движущиеся автомобили вмиг остановились. Виновник ДТП тоже подбежал к ребенку. На место вызвали скорую, в карете которой ребенок и скончался.

Сегодня неравнодушные сургутяне несут на место трагедии цветы и игрушки.