Небольшие дожди и к вечеру похолодает: погода в Югре 19 мая 2026 года

Во вторник, 19 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +23...+28 градусов, местами по востоку до +15 градусов.

В Ханты-Мансийске утром облачно, +16 градусов и восточный ветер 3-6 метров в секунду. Днем переменная облачность, штиль, который к вечеру перейдет на северо-западный ветер 4-7 метров в секунду, +19...+23 градуса. Вечером ясно, слабый дождь, ветер северный 2-8 метров в секунду и +13 градусов.

В Сургуте переменная облачность, ветер северный 2-9 метров в секунду. Сейчас +17 градусов и слабый дождь. Днем +20...+23 градуса, без осадков. Вечером +13 градусов и дождь.

В Нижневартовске переменная облачность, вечером пасмурно и дождь. Утром +13 градусов, ветер западный 2-6 метров в секунду. Днем северо-западный ветер 1-6 метров в секунду и +19...+20 градусов. Вечером +13 градусов, дождь, ветер северный 4-6 метров в секунду.

В Нефтеюганске переменная облачность, утром и вечером дождь, днем без осадков. Утром +16 градусов, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Днем +20...+23 градуса, ветер северо-западный, северный, западный 1-6 метров в секунду. Вечером +13 градусов, ветер северный 4-8 метров в секунду.

В Когалыме утром на термометре +16 градусов, солнечно, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков, +18...+19 градусов, ветер тот же, к вечеру пойдет дождь. К ночи +9 градусов, пасмурно и ветер северный 5-11 метров в секунду, без осадков.

В Нягани утром +17 градусов, пасмурно, юго-западный ветер 2-5 метров в секунду. Днем переменная облачность, +23...+24 градуса, ветер западный, северо-западный 3-9 метров в секунду, небольшой дождь. Вечером северный ветер 4-7 метров в секунду и +12 градусов.

В Мегионе утром переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду и +15 градусов. Днем переменная облачность, без осадков и +20...+22 градуса. Вечером дождь, +13 градусов и северный ветер 5-8 метров в секунду.

В Радужном утром и днем переменная облачность, вечером пасмурно и проливной дождь, ветер северо-западный сменится на северный 2-7 метров в секунду. Утром +15 градусов. Днем +17...+19 градусов. Вечером +10 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, вечером дождь, ветер западный, северо-западный, северный 2-7 метров в секунду. Утром +17 градусов. Днем +21...+23 градуса. Вечером +13 градусов.

В Лянторе утром солнечно, +17 градусов, ветер северный 3-4 метра в секунду. Днем переменная облачность, ветер западный 2-7 метров в секунду и +20...+23 градуса. Вечером дождь, +13 градусов, ветер северный 4-8 метров в секунду.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Утром +20 градусов. Днем на столбиках термометров окажется +26...+28 градусов. Вечером +19 градусов.

В Белоярском с утра переменная облачность, дождь, после обеда без осадков. Ветер юго-западный, западный, северо-западный, северный 4-10 метров в секунду. Сейчас +16 градусов. Днем +17...+19 градусов, вечером +8 градусов.

В Пыть-Яхе утром пасмурно, небольшой дождь, ветер северный 4-5 метров в секунду и +15 градусов. Днем переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, западный 1-6 метров в секунду, +20...+22 градуса. Вечером небольшой дождь, северо-западный ветер 4-7 метров в секунду и +14 градусов.

В Югорске переменная облачность, утром небольшой дождь, а затем без осадков, ветер северо-западный, северный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +18 градусов. Днем +23...+26 градусов. Вечером +16 градусов.

В Покачах утром и до обеда ясно, ветер северный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Сейчас +18 градусов. Днем переменная облачность, без осадков, +20...+22 градуса, вечером дождь и +12 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +18 градусов. Днем +24...+26 градусов. Вечером +16 градусов.