Поезд дальнего следования Адлер – Нижневартовск столкнулся с «Нивой»

Фото: Южная транспортная прокуратура

Дорожно-транспортное происшествие с участием поезда дальнего следования Адлер – Нижневартовск произошло ранним утром 17 мая между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги. На железнодорожные пути выехал автомобиль «Нива». Водитель погиб.

По данным Южной транспортной прокуратуры, при столкновении выехавшего на железнодорожные пути автомобиля с пассажирским поездом сообщением «Адлер – Нижневартовск» погиб водитель автомобиля. При этом схода подвижного состава не было допущено. По предварительным данным, 33-летний водитель легковушки оказался на рельсах, потому что решил сократить путь. Он выехал на железную дорогу вне установленного места.