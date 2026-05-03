В Покачах на промзоне сгорело дотла общежитие

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выдал статистику по пожарам за минувшие сутки. Так, крупный пожар произошел в промышленной зоне города Покачей. Полностью сгорело общежитие.

- В Покачах в промышленной зоне ликвидирован крупный пожар в здании общежития. К моменту прибытия расчетов площадь горения составляла 100 кв.м, существовала угроза соседним строениям. Здание уничтожено на площади 480 кв.м, – сообщили в пресс-службе ведомства.

О погибших и пострадавших не сообщается. Напомним, что днем ранее в Мегионе произошла страшная трагедия – при пожаре в частном доме сгорела семья из семи человек, среди которых 4 детей.