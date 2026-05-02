Страшная трагедия случилась сегодня ночью, 2 мая, в поселке городского типа Высокий города Мегиона Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. При пожаре в частном жилом доме на улице Школьная погибли 7 человек.

Пожар начался около двух часов ночи. Первые подразделения МЧС России по ХМАО-Югре по прибытии наблюдали открытое горение дома. Была угрозой распространения на соседние строения. Локализовать огонь удалось лишь в 03:06, сбили пламя в 03:30.

- В результате пожара уничтожены жилой дом и баня, повреждён гараж. Общая площадь пожара составила 142 квадратных метра. В ходе тушения обнаружены погибшие - 3 взрослых и 4 ребёнка, – рассказали в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

Пожар тушили 16 спасателей и 4 единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

По факту гибели на пожаре семи человек Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время на месте трагедии работают спасатели, дознаватели, следователи, сотрудники прокуратуры и местной власти. Идет разбор завалов, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Прокуратура Югры также организовала проверку по факту пожара, в результате которого погибли люди.

- В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб,полноте и качеству работы органов системы профилактики. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в ведомстве.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил профильному ведомству оказать социальную помощь родным погибшей семье.

- В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. Департаменту социального развития Югры совместно с администрацией муниципалитета поставлена задача организовать экстренную социальную и психологическую помощь близким погибших. Держу ситуацию на личном контроле. Призываю всех жителей округа быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. От имени Правительства Югры и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами, – высказался Руслан Кухарук в социальных сетях.